Al inaugurar el Primer Congreso Nacional de Personas Mayores, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez, refrendó su compromiso en defensa de sus derechos, por ejemplo a la no discriminación, así como a la promoción de políticas públicas que garanticen un envejecimiento digno.

“Como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, reafirmo mi compromiso con la defensa y promoción de sus derechos. Trabajaremos incansablemente para erradicar la discriminación, garantizando el acceso a la justicia y promoviendo políticas públicas que respondan a sus necesidades y aspiraciones”.

Por su parte el empresario Enrique Michel, presidente de la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco, reprobó la discriminación por la edad de las personas mayores, así como la falta de inclusión y de empatía. (Por Gricelda Torres Zambrano)