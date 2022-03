A una semana del asesinato del ex diputado federal Jesús Zúñiga Mendoza la Fiscalía de Jalisco tiene elementos para asegurar que el causante fue uno de los hombres que se encontraban reunidos con él.

La fiscalía ha obtenido videos para al menos en primera instancia señalar que la agresión ocurrió luego de una discusión en una finca propiedad del ex diputado del poblado de El Chante, municipio de Autlán.

“En efecto es una agresión directa. Las personas que estaban con e mi ex diputado estaban conviviendo en el interior con él. Parece que empieza una discusión y le hacen la agresión directa y pues desafortunadamente pierde la vida. Estamos tratando de identificar a las personas causantes. Ya vamos avanzados”.

El fiscal de Jalisco indicó que no se puede descartar la participación de la delincuencia organizada como una línea de investigación. (Por José Luis Escamilla)