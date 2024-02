En busca de blindar las elecciones y proteger a los candidatos, el Gobierno Federal y el INE acordarán una estrategia conjunta, así lo informa la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“Lo único que le puedo decir hoy, es que habrá una reunión, no sé si esta semana o la próxima, con la presidenta del INE, para presentarle el plan de trabajo de protección a candidatos y candidatas a puestos de elección popular federal. Entonces nosotros traemos ya un plan de trabajo que se va a presentar y se va a ser público”.

Y aunque no quiso hablar de focos rojos, sí reconoció que hay zonas en las que deben poner más atención.

“No, yo no he dicho eso. Claro que hay algunas zonas que ameritan más atención que otras. Hay algunas zonas en las que debemos poner más atención”. (Por: Arturo García Caudillo)