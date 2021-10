Este 15 de Octubre se conmemora a nivel mundial la llamada “ola de luz”, que es el día en que se visibiliza el duelo por la pérdida de un bebé durante el embarazo o durante los primeros días o semanas de vida.

Georgina González Martín del Campo es terapeuta de la asociación Duelo Respetado, que atiende a personas que han pasado por esta situación que poco se ha reflexionado en México.

“Falta empatía, falta respeto, faltan protocolos y esto es importantísimo. En México no existe un protocolo de cómo actuar ni a nivel administrativo ni a nivel laboral porque no tienes permiso por baja de maternidad ni paternidad porque si no hay bebé según ellos”.

Para visibilizar este día en todo el mundo algunos edificios públicos o históricos se iluminan de rosa y azul.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara ocurrirá lo mismo a las 7:00 de la noche en puntos como La Minerva y los Arcos de Guadalajara. (Por José Luis Escamilla)