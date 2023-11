El nuevo censo de personas desaparecidas no pretende borrar nombres ni reducir listas, sino simplemente verificar que los datos coincidan, aseguró, al comparecer ante diputados, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“No se trata de ninguna manera, de desaparecer nombres de desaparecidos, para nada. Al contrario, se trata de aclarar cuál es la situación, ¿por qué hay un padrón, hay un listado que no cumple con las características y lo que se está haciendo es ir y verificar a cada a cada hogar, a cada lugar, si la víctima ya está localizada y está en su domicilio”.

Asimismo, aseguró que aunque este tema le corresponde a la Secretaría de Gobernación, todas las instancias del Gobierno federal están colaborando, pues no se pueden cerrar los ojos ante esta problemática. Asimismo, confirmó que en los próximos días se estará entregando el nuevo censo. (Por Arturo García Caudillo)