Porque se requieren 70 millones de pesos para construir un nuevo rastro municipal en Tonalá, dinero que no tiene en su totalidad el Ayuntamiento, el municipio acordó con introductores de ganado elaborar una asociación público-privada para conseguir inversores y un terreno donde construir una nueva instalación que pueda reanudar los servicios de matanza de reses. Lo explica el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez.

“Es una empresa paraestatal pero donde ellos entrarían con el 45 por ciento de la inversión y nosotros con el 55, lo vieron los ganaderos de buena manera me pidieron estarlo revisando, estudiando, ver sus números y seguramente en los siguientes días nos vamos a reunir con ellos para ver qué es lo que decidieron”.

El alcalde afirmó que a pesar de la clausura, estos ganaderos siguen con matanza en los rastros de Tlaquepaque y Zapopan. Afirma el edil que no hay desabasto de carne por esta situación en Tonalá. (Por Héctor Escamilla Ramírez)