Luego de las quejas de los comerciantes del Mercado del Mar de Zapopan respecto a que la Policía Vial levanta con grúa e infracción a sus clientes que se estacionan por la calle Pino Suárez, la presidenta de los locatario, Rosa María Mosqueda, propone.

“Yo les recomienden que lleguen, hagan sus compras rápidamente y no duren tanto tiempo aquí en el mercado para que estén rolando los estacionamiento, los escasos estacionamientos que tenemos en el mercado -¿De repente vienen los operativos, no?- Pues ya tenían mucho que no venían y hoy estoy viendo que por aquí andan”. (Por José Luis Jiménez Castro)