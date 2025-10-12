Tras la dolorosa derrota de 4-0 ante Colombia en Dallas, la Selección Mexicana de Futbol que dirige Javier Aguirre entrenó la tarde de este domingo en las Instalaciones del Atlas en Guadalajara con miras a su siguiente partido amistoso del próximo martes frente Ecuador en el estadio de las Chivas. Santiago “Chaquito” Giménez dijo que es momento de cambiar la pagina para enfocarse en el duelo ante los ecuatorianos.

“Tratamos de olvidarnos ya del partido porque hay que ser autocríticos pero ya cambiar la pagina porque tenemos otro rival mundialista enfrente en pocos días, entonces sí hay que cambiar la pagina rápido y tratar de mejorar lo que hicimos mal primeramente en lo individual y después colectivamente”.

La plana mayor de la Federación Mexicana de Futbol encabeza por Mikel Arriola e Ivar Sisniega supervisaron de cerca la practica del equipo nacional. (Por Manuel Trujillo Soriano)