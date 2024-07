Tras cumplirse 36 horas del olor a combustible en el drenaje de Tonalá, autoridades municipales y estatales siguen trabajando para determinar el origen del hidrocarburo, pues en la estación de servicio ubicada en el cruce de Juárez e Hidalgo en Coyula, no se ha detectado que se derrame la gasolina.

Autoridades insisten que no hay riesgo de explosividad, pero hay monitoreo constante pues no han logrado ubicar el origen de la gasolina. El tufo se estaría generando por la permeabilidad del hidrocarburo en el suelo.

Las autoridades continúan lanzando descargas de agua al drenaje y colocando químicos que neutralizan el combustible. Sin embargo, no se ha dejado de presentar la gasolina, por lo que no se descarta incluso que el derrame provenga de una ordeña clandestina.

En el sitio trabaja personal del SIAPA, Protección Civil del Estado y de Tonalá. (Por Héctor Escamilla Ramírez)