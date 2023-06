Bajo el argumento que hay al menos 300 mil familias en Jalisco en casas que no exceden los 38 metros cuadrados, el diputado Abel Hernández señaló la presentación de una iniciativa que regule el mínimo de superficie de viviendas a 70 metros cuadrados.

Esta reforma abrogaría la Ley de Vivienda y crea la Ley de Acceso al Hábitat Digno y Adecuado para el Estado de Jalisco. La nueva ley buscaría mejorar los sistemas de financiamiento para familias de escasos recursos y generar vivienda en condiciones decorosas. Señalan que también se buscaría dar solución al problema de vivienda abandonada:

“Pero además quienes adquirieron esas viviendas nunca tuvieron la facilidad de ir a vivir a ellas porque no se les dieron las condiciones, se autorizó pero no había condiciones para vivir realmente a pesar de la autorización”

La reforma, dicen, pondrá freno a la construcción de casas “huevito”. En algunos complejos inmobiliarios se están vendiendo departamentos de 32 metros cuadrados bajo el concepto de lofts. La norma nacional establece que el mínimo de vivienda es de 55 metros cuadrados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)