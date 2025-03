Lo que se vivió ayer por parte de colectivos y buscadores en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, fue un auténtico circo montado por las autoridades tanto estatales como federales. La falta de acceso a los vestigios, el que colectivos hallaran nuevos indicios en tan solo 15 minutos así como la falta de información y la ausencia de los fiscales estatal y federal, son muestra de que en el caso de Teuchitlán se está lejos de conocer la verdad. Así lo considera el especialista en temas de seguridad Anuar García.

“Definitivamente están manejando una segunda verdad histórica que nos recuerda el asunto de Ayotzinapa, entonces la verdad es que fue un circo lo que armaron las autoridades desde el gobierno de la República, desde la federación el hecho de llevar a los colectivos y abrirle a tantas personas la posibilidad de ir pues fue como ir de paseo, ellos mismos lo mencionaron como ir a un zoológico. Sí, definitivamente es un circo mediático politizado, donde el grupo de Morena le está echando la bolita y la responsabilidad al gobierno del estado con la finalidad de que se vean así como se vieron, muy mal, y a la hora de la hora no vienen, no atienden a nadie pero a quien le reventó el tema en las manos pues es al gobierno del estado por el manejo que dio la federación, y desde el momento que ellos se lavaron las manos con los dichos del fiscal diciendo que toda la culpa, que no dudo que así sea, es de parte de la Fiscalía del Estado, pero también recordemos que hubo una participación directa como primer respondiente de la Guardia Nacional, pero a ellos no se dice nada”.

El experto añadió que lo sucedido ayer además de violar los derechos de las víctimas directas e indirectas, la cuenta también de un posible divorcio entre estado y federación. (Por Edgar Flores Maciel)