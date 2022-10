Ante los amparos que frenaron la aplicación del nuevo Plan de Estudios de la SEP, el Gobierno de la República no se conformará y llevará a cabo las acciones legales correspondientes, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pero desde luego nosotros vamos a recurrir a las instancias legales para que se continúe con el proceso. Y ya ven que nosotros somos bien… bueno, somos perseverantes. Entonces no es que ya hubo un amparo y ya, pues si fuese así no hubiésemos podido terminar el Aeropuerto Felipe Ángeles, ni se siguiera construyendo el Tren Maya, que han llovido los amparos del bloque conservador, y todos se han venido desechando porque no hay razón”.

El fondo del asunto, agregó, es que sus adversarios no quieren que cambien los contenidos de los libros de texto, pues se oponen a la educación científica y humanística. (Por Arturo García Caudillo)