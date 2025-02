Una de las estrategias que se plantea el nuevo comisario de la policía Vial Jorge Alberto Arizpe para inhibir las rodadas del terror que abundan en la ciudad, es buscar a los líderes de estos grupos y entablar un diálogo para delimitarles donde sí y dónde no pueden realizarlas.

“Tienes razón no están contempladas en el reglamento pero tampoco están prohibidas. Bueno, todo debe estar organizado, tenemos que juntarnos con, tiene que tener algún líder, juntarnos con ellos y decirles: ‘a ver, no puedes hacer esto en ciertas partes del área metropolitana, tendrá que haber algunos lugares si lo quieres hacer, pero debe ser de manera coordinada y bien organizada”.

El mando policial insistió en que hay un operativo para detectar motos irregulares así como faltas en sus conductores.

En lo que va de su gestión, dijo, ya son más de mil multas a motociclistas por no aportar el casco de seguridad. (Por Edgar Flores Maciel)