Autoridades municipales de Guadalajara pugnarán para que a más tardar el próximo año se desarrollen las obras para rehabilitar el estacionamiento subterráneo bajo Plaza de la Liberación.

Dicen no esta dañado, solo desgastado y debe ser apuntalado siempre que hay eventos en la plaza.

El titular de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros, señaló que el estacionamiento es operado por el Gobierno del Estado, pero hay interés del municipio por tratarse de un proyecto en el Centro Histórico.

“Hay que ver también el tema de la suficiencia presupuestal para estar en condiciones de arrancar una obra tan grande, porque es una obra muy, muy grande y en su momento tratar de optimizar mucho más el proyecto, porque es un proyecto que se hizo hace muchos años. Ese proyecto estaba pensado para la Guadalajara de ese entonces”.

El funcionario señaló que el estacionamiento no implica un riesgo y que no hay peligro para las actividades que desarrollan en superficie. (Por Héctor Escamilla Ramírez)