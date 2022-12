Aunque la semana pasada la empresa Caabsa Eagle señaló que los servicios de recolección de basura en el municipio de Tonalá se verían afectados por el cierre de la planta de transferencia de Matatlán y presuntos adeudos del municipio, la compañía emitió un nuevo comunicado donde aseguró que el servicio de recolección y transferencia de la basura no se ha suspendido en las colonias tonaltecas.

La empresa señaló que en ningún momento se dejó de prestar los servicios de recolección y que los residuos están siendo trasladados a sitios autorizados de disposición final.

Esto contrasta con lo dicho por el ayuntamiento de Tonalá, que afirma tuvo que disponer de unidades municipales para acudir a las colonias a recoger los desechos que no se han llevado las unidades de Caabsa. Hasta el viernes, el municipio había recibido 700 solicitudes para que el municipio se llevara los desechos, porque los camiones de la concesionaria no habían pasado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)