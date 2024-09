A unas horas de que Verónica Delgadillo asuma como alcaldesa de Guadalajara, la empresa Caabsa Eagle lamenta la decisión del pleno del Ayuntamiento de no renovarles el contrato-concesión porque esto representará un desafío para la siguiente administración al no tener otras alternativas para el manejo y recolección de basura.

Aunque manifiestan su disposición al diálogo, la concesionaria sostiene que la decisión fue ilegal al no seguir los procesos correspondientes, por lo que acudirán a los tribunales para que se respeten sus derechos.

Considera que con la determinación del Ayuntamiento tapatío, no solo se afecta contra la continuidad del servicio sino también contra el bienestar de 900 familias. (Por Gricelda Torres Zambrano)