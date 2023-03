Previo a las vacaciones de las semanas Santa y Pascua que se registrarán este año en los primeros días de abril, el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah, advierte que los accidentes automovilísticos dejan alrededor de 16 mil muertos al año y 40 mil discapacidades, de acuerdo a estadísticas de la Red Carretera de Occidente.

“Las principales causas y consecuencias graves de los accidentes se relacionan en el caso de las carreteras y autopistas con el exceso de velocidad, la combinación del alcohol, estupefacientes y el volante, el uso del teléfono celular, la no utilización del cinturón de seguridad, así como las malas condiciones mecánicas de los vehículos. En un estudio realizado por la empresa RCO en los usuarios de las carreteras vía corta, documentaron los siguientes datos: seis de cada diez vehículos ligeros de usuarios en las autopistas circulan a exceso de velocidad; cinco por ciento de los copilotos no usan el cinturón de seguridad; 90 por ciento de los pasajeros que viajan en el asiento trasero de un vehículo, no usan el cinturón”.

Los accidentes automovilísticos representan la primera causa de muerte entre los menores de cinco años y la segunda entre los adolescentes, recalca Petersen Farah. (Por Gricelda Torres Zambrano)