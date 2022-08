Un árbol de gran tamaño se vino abajo durante la madrugada y mantiene totalmente bloqueada la circulación vehicular sobre la avenida José María Vigil al cruce con la calle Patagonia, en la colonia Prados Providencia del municipio de Guadalajara.

En el lugar ya se encuentra personal de Parques y Jardines del Ayuntamiento tapatío, sin embargo consideran que por las dimensiones de este ejemplar podrían tardar hasta cuatro horas en completar su retiro.

“Pos nos tardamos yo creo que como unas cuatro o cinco horas más o menos. No, me han tocado más grandes y ahorita como doblamos turno en la noche, en la noche tenemos más trabajo y han caído más grandes todavía”.

A pesar de las dimensiones de este árbol no hubo carros dañados y solamente se jalaron algunos cables de energía eléctrica, lo que provoca falta del suministro de luz a lo largo de aproximadamente 12 manzanas. (Por José Luis Escamilla)