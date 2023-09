De cara al juego del domingo ante los Tigres en el Estadio Jalisco el delantero de Atlas el colombiano Jordy Caicedo, dijo que los Zorros tienen equipo para ganarle a los del norte, ante el que llamó juego especial por ser su ex club, y que si anota gol, no lo festejaría por respeto.

“Significó mucho Tigres para mí, es un equipo que me abrió las puertas con el futbol mexicano y la verdad es que tengo un aprecio muy grande por el club. Mi hija nació allá en Monterrey y es algo difícil de olvida. Marcarle a mí ex equipo, pues no he festejado por respeto. Y si tengo la oportunidad el día domingo de marcar, pues seguramente no lo haré por respeto”, dijo el atacante.

Los Zorros esperan recuperar para el juego del domingo a Anderson Santamaría, quien todo apunta a que volverá al once inicial, no así Brian Lozano quien no apareció en el juego ante San Luis.

(Por Martín Navarro Vásquez)