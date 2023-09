Porque es público y notorio que no llevan una buena relación, no habrá invitados del Poder Judicial a la celebración de las Fiestas Patrias, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público, con el Poder Judicial, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación. Nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía, de la minoría corruota, rapaz, son representantes de la delincuencia de cuello blanco, y en algunos casos también de la otra delincuencia. No todos, pero sí predominan”.

Y aunque insistió en que urge una reforma al Poder Judicial, aseguró que es un tema que quedará pendiente, pues ya no le dio tiempo concretar el cambio deseado. (Por Arturo García Caudillo)