Mejor que el Gobierno nos robe las calandrias con caballos antes de obligarnos a firmar por las eléctricas, afirman tajantes calandrieros opositores a la migración por carritos eléctricos.

Silverio Gutiérrez, con más de 35 años en el oficio de calandriero, expresa

“Yo le dije una vez a Alfaro que mejor me la robe porque realmente me la está robando ¿por qué? porque yo tengo treinta y tantos años sirviendo aquí, las calandrias no son mías, las calandrias son de nosotros los tapatíos”.

Silverio , quien es parte de 3 generaciones de calandrieros, asegura que no firmará el cambio por calandrias eléctricas al igual que nueve compañeros más y señala que los que ya hicieron fueron obligados por el Gobierno. (Por José Luis Jiménez Castro)