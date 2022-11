Fue un acto político en un debate que no tienen ninguna repercusión la visita del secretario de Gobernación en el Congreso Jalisco, para hablar sobre la permanencia del Ejército en las calles, señala el coordinador del PRI y presidente de la Mesa de Coordinación Política, Hugo Contreras.

“Y me parece que están haciendo una actitud de campaña política y que no es lo que los jaliscienses o los mexicanos estaban reclamando. Es un show mediático que a final de cuentas los ciudadanos tendrán el mejor juicio”.

Agrega que tanto el gobernador como el Secretaría de Gobernación ha señalado sus aspiraciones a la Presidencia de la República.

El parlamento abierto en el Congreso inició casi a las 8:00 de la noche y concluyó a las 10:00 de la noche. (Por Claudia Manuela Pérez)