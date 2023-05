La Fiscalía de Jalisco realiza una investigación insuficiente y deficiente sobre la desaparición de siete jóvenes que trabajaban en dos supuestos call center de Zapopan, considera Héctor Flores, del Colectivo Luz de Esperanza

“La verdad no hay avances. Empezaron un poco a tratar de revictimizar como en todos los casos y, es la constante como en todas las carpetas de investigación, una investigación deficiente. No tiene iniciativa procesal la Fiscalía. Realmente solo están esperando que las familias aporten y de lo poco que aportan no hacen nada, una familia ya está integrada al colectivo o dos, me parece. Las otras estuvimos platicando ayer”.

Las familias de los jóvenes desaparecidos se reunirían esta mañana con el subsecretario de Asuntos del Interior, Salvador de la Cruz. (Por Gricelda Torres Zambrano)