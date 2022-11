La confrontación que protagonizan la Universidad de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco afecta a todo el Estado, señala el presidente de la Canaco, Raúl Uranga, quien indica que este organismo podría ser mediador en el conflicto.

“Ahí nuestra posición es muy clara, es un problema en el que no tenemos opinión, pero es un problema que sí afecta al Estado, no beneficia a ninguna de las dos partes y como Cámara de Comercio, como lo hemos hecho históricamente el llamado es a resolver el problema y si la Cámara de Comercio puede ser mediador, estaremos para ayudar y resolver ese problema porque no abona a nadie el conflicto que se tiene”.

Rechaza que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara vaya a desaparecer porque es un patrimonio cultural de Jalisco y lamentó las marchas a favor y en contra que se presentaron el sábado, en la inauguración del magno evento.

Ratifico que la FIL es una generadora de derrama económica importante para la ciudad y un referente cultural internacional. )Por Claudia Manuela Pérez)