La inseguridad ha provocado que habitantes de Jalisco cambien sus comportamientos cotidianos, revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública elaborada por el INEGI.

El documento revela que el 58 por ciento de los entrevistados decidió no permitir más que sus hijos menores de edad salieran a la calle.

El 50 por ciento de los entrevistados decidió que ya no pueden usar joyas en la vía pública, el 44 por ciento ya no lleva efectivo y el 40 por ciento decidió no salir de noche.

Otras actividades que dejaron de hacer los entrevistados a consecuencia de la inseguridad son tomar taxis, ir al estadio y salir a caminar. (Por José Luis Escamilla)