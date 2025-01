El Medio Maratón de Zapopan cambia de fecha por su cercanía con el 21K de Guadalajara, de marzo se va al 18 de mayo, informa Raymundo Gámez, director de eventos deportivos del COMUDE zapopano.

“Es uno de los tres motivos que te mencionaba, creo que Guadalajara afortunadamente ha crecido mucho su evento, muy bueno y yo he escuchado comentarios de los corredores que vienen un poco cansados y el problema no es que vengan cansados también el circuito del Medio de Zapopan es muy demandante, como tu bien sabes Zapopan está en alto, eso es lo que siempre nos han pedido y por eso nos vamos al 18 de mayo”.

Este jueves se anunció el Serial “Corramos Zapopan 2025” que iniciará con la Carrera del Policía de 10K, el domingo 26 de enero, indica Alejandra Galindo, directora del COMUDE de la ex-villa maicera.

“26 de enero arrancamos con la Carrera del Policía, una carrera que ya es el año once en el que se lleva a cabo y que estamos muy contentos de poderla hacer ahora como parte de este Serial y qué es para 4 mil corredores”.

En total, el serial tendrá 13 carreras totalmente gratuitas y casi la mitad en la categoría “extremas” o de campo traviesa. (Por Manuel Trujillo Soriano)