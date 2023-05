Como un homenaje para su abuelo, Vicente Fernández, Camila Fernández continuará cantando temas con mariachi y ya está por lanzar tres temas, así lo mencionó en exclusiva para Notisistema:

“Se lo debía y hay toda una historia detrás, que fue cantar en el Corona Capital con mariachi una hora y a partir de eso me salió más trabajo con mariachi y yo ya tenía las canciones con mariachi y le dije a la disquera, tengo estas canciones que nunca saqué, porque se las había hecho para mi tata, pero pues no sé y a lo mejor saco algo y no, los de la disquera me dijeron las sacamos ya”.

Camila aseguró que en los próximos meses lanzará las canciones y quizá más adelante un disco. (Por Katia Plascencia Muciño)