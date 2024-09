Vecinos del Camino Real a Colima alistan una manifestación este viernes para demandar a las autoridades de Tlajomulco y Tlaquepaque, atiendan de inmediato el problema de baches que enfrentan desde hace varios meses y que ha dejado cientos de vehículos averiados.

Dos tramos concentran los pozos que se formaron sobre la carpeta asfáltica, uno a la altura del Arroyo Seco y otro más a la altura de la Subestación de la CFE en Santa Anita.

Además de los baches y los daños a los vehículos, las pérdidas de tiempo porque los vehículos deben bajar la velocidad para esquivar los hoyancos.

“Ay no, hay muchísimo tráfico en la mañana, de hacer cinco minutos a la escuela, hago 40″.

“-¿Porque se paran aquí los coches?- Sí, claro -¿Ya se le han ponchado llantas?- No -¿Todavía no?- No”.

“Está pésimo esto de los baches aquí en Camino Real -¿Está seguido por aquí?- A diario a diario, sí -¿Desde cuándo tienen los baches?- Ya como unos cuatro meses”.

La protesta vecinal está programada a las 9:30 de la mañana en la subestación de la CFE. (Por Héctor Escamilla Ramírez)