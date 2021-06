Un accidente se registró este mediodía en el cruce de Calzada Independencia e Igualdad en la colonia La Esperanza de Guadalajara, después que una camioneta de carga intentó dar vuelta U, pese a estar prohibido y fue impactada por el Macrobús.

Tras la colisión la camioneta se volcó. El accidente ocurrió en el sentido de norte a sur de la Calzada.

La unidad accidentada es una Nissan Pick Up de color rojo con camper. Aunque el choque no fue muy fuerte, por su altura la camioneta perdió su punto de equilibrio y quedó recostada sobre su lado derecho.

Ni el conductor de la camioneta ni los pasajeros del Macrobús resultaron heridos, no obstante el percance causa intensa carga vehicular en la Calzada desde Periférico Norte. (Por Héctor Escamilla Ramírez)