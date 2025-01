Los Charros de Jalisco lograron el título de la Liga del Pacífico por tercera vez en los 10 años que lleva en el circuito al vencer en un gran juego y lleno de emociones, 9 carreras por 6 a los Tomateros de Culiacán en encuentro que se fue a las 13 entradas.

Las figuras en la cima tercera entrada fueron Billy Hamilton y Mateo Gil quienes se combinaron para impulsar las carreras del triunfo. Montaron un rally de 3 que abriría el apretado score de 6-6. Donovan Casey abrió con sencillo, fue llevado a segunda con toque del emergente José Ceceña y un error a batazo de Carlos Mendívil, puso hombres en las esquinas con uno fuera, para que llegara Billy Hamilton ya ante Pedro García y con squeeze play, impulsó la séptima carrera para los Charros cuando Donovan Casey cruzó el palto con barrida por fuera. Mateo Gil redondeó la ofensiva en la 13va. con elevado de sacrificio que llevó a Luis Carlos Martínez y Billy Hamilton (de dos bases) al plato para el 9 por 6.

El manager de los Charros Benjamín se dijo feliz, pero no negó querer mucho a la ciudad de Culiacán. “Fueron juegos espectaculares y fue un regalo para cualquier persona que asistió a algún juego o que lo vieron por televisión. Y lo he dicho: traigo la camisa de Jalisco, le tengo un gran aprecio y me encanta a la ciudad de Guadalajara pero siempre seré culichi, es mi ciudad adoptiva, los quiero muchísimo a toda la gente de Culiacán y estoy con ellos en estos momentos difíciles que vive la ciudad y desafortunadamente hubiera sido bonito que ganara Culiacán por lo que vive la ciudad”.

El cerrador de los Charros de Jalisco Trevor Clifton fue nombre el jugador mas valioso al ganar 3 de los 6 juegos de la serie final. (Por Martín Navarro Vásquez)