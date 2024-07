Lista la primera semifinal de la Copa América. La Selección de Canadá se impuso en penales 4-3 a Venezuela para dar la sorpresa y colocarse ya entre las mejores 4 escuadras del torneo.

Los canadienses se medirán rumbo a la final a Argentina.

“Seremos positivos, seremos agresivos. No vamos a echarnos atrás e intentar solo defender. Vamos a tratar de jugar como queremos jugar y ver si lo podemos mantener. El partido contra Argentina tendrá que ser el mejor que hayamos jugado y aún así puede que no sea suficiente. Vamos a intentarlo”, dijo el técnico de Canadá Jesse Marsch.

Hoy en el cierre de cuartos de final Colombia Vs Panamá a las 4 de la tarde y a las 7 Uruguay Vs Brasil. (Por Martín Navarro Vásquez)