El Gobierno de Canadá calificó como un acto de violencia “horrendo” el ataque armado ocurrido en Teotihuacán, donde una ciudadana canadiense murió y otra persona de la misma nacionalidad resultó herida.

La ministra de Asuntos Exteriores Anita Anand, expresó condolencias a los familiares de la víctima y confirmó que personal consular brinda apoyo a los afectados.

Por su parte, la cancillería mexicana lamentó lo ocurrido y aseguró que mantiene contacto con la embajada canadiense para atender a las personas lesionadas.