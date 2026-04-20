El Gobierno de Canadá calificó como un acto de violencia “horrendo” el ataque armado ocurrido en Teotihuacán, donde una ciudadana canadiense murió y otra persona de la misma nacionalidad resultó herida.
La ministra de Asuntos Exteriores Anita Anand, expresó condolencias a los familiares de la víctima y confirmó que personal consular brinda apoyo a los afectados.
Por su parte, la cancillería mexicana lamentó lo ocurrido y aseguró que mantiene contacto con la embajada canadiense para atender a las personas lesionadas.
Canadá condena tiroteo en Teotihuacán que dejó una víctima mortal
El Gobierno de Canadá calificó como un acto de violencia “horrendo” el ataque armado ocurrido en Teotihuacán, donde una ciudadana canadiense murió y otra persona de la misma nacionalidad resultó herida.