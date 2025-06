Que el mandatario estadounidense Donald Trump cancelara la reunión que tenía programada con la presidenta Sheinbaum es un incidente menor, dice el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Nosotros creemos que es un incidente menor, en donde el presidente dejó de atender, creo que eran cinco o seis las reuniones con jefes de Estado que sostendría este día, incluyendo a la presidenta de México y estamos seguros que pronto se restablecerá la conversación y la relación bilateral. Y no debería haber ningún mexicano o mexicana que se alegrase por eso, porque finalmente es el país, al margen de que tengan animadversión ideológicamente sean distintos a nuestro movimiento”.

Por cierto, aunque no hubo reunión, la presidenta Sheinbaum recibió hoy mismo una llamada vía telefónica del mandatario estadounidense, aunque no se conocen detalles sobre lo platicado. (Por Arturo García Caudillo)