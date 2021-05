Las personas que firmaron un pagaré a la Cruz Roja por no poder completar el monto de la atención médica que recibieron, ya no deben nada, informó el asesor jurídico de la institución, Ricardo Carrillo.

“A nadie se le ha cobrado judicialmente. A todas las personas, que no sé cuántas sean, y que haya usted entrevistado, dígales, si es que es posible, que se presenten, para decirles que no deben nada”.

El abogado aseguró que en la Delegación Jalisco de Cruz Roja no sabían del tema de los pagarés, a pesar de que quien los implementó era un funcionario que trabajaba ahí mismo y que después quedó a cargo de la delegación Guadalajara. (Por Aníbal Vivar Galván)