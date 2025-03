Por supuestas omisiones de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) relacionadas con protocolos, finalmente terminó por cancelarse el rastreo de posibles fosas clandestinas en nueve predios del municipio de Tlajomulco, acciones que colectivos de personas desaparecidas habían gestionado desde hace más de un año, al respecto habla el vocero del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores.

“Casi un año, si no es que el año, solicitando el apoyo a la Fiscalía General de la república y a la Comisión Nacional de Búsqueda para realizar estas acciones, que eran cuatro días acciones de búsqueda en Tlajomulco, y nos dieron fecha para la semana que entra, pero resulta que no hubo coordinación entre las autoridades, CNB se brincó varios pasos del protocolo, entonces la Fiscalía General de la República dijo que así no se podían realizar las búsquedas, se tienen que apegar a los protocolos ya establecidos”.

Lo anterior, añadió Héctor Flores, es un desdén por parte de la Comisión, pues además de cancelar la búsqueda para la próxima semana ya no se tiene certeza de una fecha probable para realizar estas acciones. (Por Edgar Flores Maciel)