Muy emocionado y feliz por la respuesta del público quedó el campeón jalisciense Saúl Álvarez, luego de salir con la mano en alto este sábado en el estadio Akron, que recibió 60 mil personas.

“La verdad fue muy emocionante, ya había dicho que había vivido estos escenarios, pero si es mucha diferencia, para bien, la vibra diferente, esas ganas de noquear a veces no haces las cosas bien por lo mismo. Fue algo inolvidable, una noche especial para mi que, quedará en la historia; ese apoyo que me dieron en mi casa y ahí está para los que dicen que no me quieren, ahí está todo a final de cuentas”, dijo el Canelo.

Mencionó que se quedó con las ganas de obtener el triunfo fuera de la decisión, pues anhelaba el nocaut: “Al final de cuentas se busca el nocaut. Siempre lo busqué, pero es boxeo y a veces non se puede, él es un peleador muy fuerte vino a dar lo mejor y tuvo la preparación de su vida, se recuperaba muy rápido. Cuando son zurdos siempre van mucho con la cabeza y hay que estar mas cuidadosos con eso de los cabezazos, pero la verdad estoy muy contento porque se tuvo unas gran pelea para la afición, y eso me gustó”. Dijo que la meta inmediata es la revancha con Bivol. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoKatiaPlascencia)