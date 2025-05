El jalisciense Saúl Canelo Álvarez venció al cubano William Scull en pelea celebrada en Riad, Arabia Saudita y se convirtió en el campeón indiscutible del peso supermediano al tener los 4 títulos.

Canelo no festejó al final de la contienda al mostrar el malestar por el poco boxeo que exhibió el cubano. Canelo no encontró la distancia y Scull no dejó de moverse y bailar en el ring en todo el combate.

Las tarjetas fueron 115-113, 116-112, 119-111 en favor del mexicano.

Por cierto que al término del combate el árabe Turki Alalshikh anunció que el 12 de septiembre Terrence Crawford enfrentará al Canelo. (Por Martín Navarro Vásquez)