El manager Eddy Reynoso informó que Saúl el Canelo Álvarez subirá al ring hasta el mes de septiembre y no en mayo como es habitual, lo que se debe a que apenas se recupera de una lesión en el codo.

Agregó que el reto que tiene es la revancha con Crawford.

“Es lo que quiere tener esa revancha con Crawford. Vamos a ver si puede y que sea en en septiembre, en mayo aun no podrá y ese es el objetivo, buscar la revancha para sacarnos la espina que se trae por la derrota”.

Agregó que por el momento Álvarez “anda descansando, tras una operación en el codo izquierdo, salió bien, ya empezó a entrenar. Él ha estado trabajando físicamente, anda haciendo sus giras ahorita de promoción extra boxeo, pero tranquilos. Vamos a ver qué es lo que viene el año que entra y tranquilos, estamos relajados”. (Por Martín Navarro Vásquez)