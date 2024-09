Se realizó este miércoles en las Vegas, la última conferencia de prensa previa a la pelea que sostendrán el sábado, el campeón de peso supermediano, Saúl Álvarez ante el puertorriqueño Edgar Berlanga, quien en los últimos días ha intentado por todos los medios provocar al “Canelo”, quien dice estar tranquilo y asegura que hablará en el ring.

“Yo estoy tranquilo esperando el día, sé que a final de cuentas las palabras salen sobrando cuando te subes al cuadrilátero es cuando vale la pena todo lo que haces. Yo no soy de ese tipo de peleadores de que les gusta hablar o decir o jugar juegos mentales no, nunca he sido así, pero lo que sí es que siempre estoy listo para cualquier cosa, sé que el busca esa atención, le gusta llamar la atención de esa manera”.

El grito de Saúl de Viva México Cab….es! fue opacado por el de Arriba Puerto Rico Puñ..as! de Berlanga.

El viernes Canelo y Berlanga volverán a verse las caras antes de subir al ring durante la ceremonia de pesaje. (Por Manuel Trujillo Soriano)