Autoridades de Seguridad detuvieron en la colonia Valle de los Molinos, en Zapopan, a un hombre de aparente nacionalidad colombiana, identificado como Daniel “N”, de 26 años y conocido como “El Parce”.

De acuerdo con información de inteligencia policial, el detenido estaría involucrado en la operación de máquinas tragamonedas utilizadas en esquemas de préstamos “gota a gota” y en las llamadas “rifas colombianas”.

Durante el operativo, el sujeto intentó huir, pero fue asegurado.

Al no acreditar su estancia legal en México, Daniel “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración. (Por Edgar Flores Maciel)