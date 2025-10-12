Con una misa celebrada al mediodía en el atrio de la Basílica, la Virgen de Zapopan fue recibida tras más de cinco meses de recorrido por templos y parroquias de la ciudad.

El cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, encabezó la ceremonia y aprovechó su homilía para llamar a las fuerzas políticas de Jalisco a alcanzar un acuerdo que permita concretar una reforma judicial justa y alejada de intereses partidistas.

Pidió que se retomen las propuestas elaboradas por universidades, gremios y organizaciones civiles ya consultadas en el proceso.

Además, exhortó a la ciudadanía a promover el diálogo y la unidad desde sus ámbitos de acción.

El arzobispo también retomó el mensaje del papa León XIV sobre las distintas formas de pobreza —cultural, espiritual y moral—, invitando a los fieles a comprometerse con la transformación social y la esperanza colectiva.