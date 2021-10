Fiel a su estilo de no ahondar en temas polémicos, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, señaló que el no tiene nada que opinar respecto a la anulación de la elección del municipio de San Pedro Tlaquepaque después que un tribunal federal considerara que una publicación en redes sociales del cardenal Juan Sandoval Íñiguez incidió en la intención del voto.

El arzobispo tapatío expresó que lo dicho por el cardenal emérito fue una opinión personal:

“Yo repito, no tengo nada que añadir, el señor cardenal supo por qué lo hizo, que dijo, hasta donde era su intención y el ya respondió, ya explicó. Yo no puedo añadir algo que contravenga a lo que fue su objetivo”.

Dentro de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal se ordena dar vista a la Secretaría de Gobernación en torno a la actuación de Juan Sandoval Íñiguez para que se proceda conforme a derecho. De ello tampoco mencionó nada el cardenal Robles Ortega. (Por Héctor Escamilla Ramírez)