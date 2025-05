Aunque aún le falta encabezar los trabajos de la Comisión Permanente, el morenista Gerardo Fernández Noroña asegura estar muy contento por haber tenido la oportunidad de dirigir la Mesa Directiva del Senado de la República.

“Pero yo creo que quedó acreditado que un plebeyo puedo sacar la tarea al frente de la Cámara de Senadores, entonces, yo en lo personal, como lo dije, siento un gran honor de haber tenido esta oportunidad, esta experiencia, me la llevo en el corazón, todavía no termina, terminamos hasta el último día de agosto, me va a tocar presidir la Permanente, pero yo creo que el balance para nuestro movimiento y para la Cámara de Senadores es muy positivo”.

Explicó que dada la carga de trabajo han quedado pendientes varias reformas e iniciativas que seguramente serán desahogadas en uno o dos periodos extraordinarios a finales de mayo y en el mes de junio. (Por Arturo García Caudillo)