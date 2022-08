Tras una extensa gira mundial, la cantante baja californiana, Carla Morrison, está de regreso en México con el lanzamiento de su nuevo álbum.

A la par, hizo oficial de su gira “El Renacimiento México”, algo que la enorgullece y emociona.

“Mucho emoción y más regresar a un escenario mexicano porque en México me quieren y me celan y me pelean y me encanta, me encanta y siempre me tratan muy bien, me la paso muy bien y estoy muy emocionada”.

Carla Morrison se presentará en el Teatro Diana de Guadalajara el próximo martes 6 de septiembre, y los boletos ya están a la venta. (Por Kevin Casillas)