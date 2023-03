De última hora el tenista español Carlos Alcaraz causó baja del Abierto Mexicano de Tenis 2023 al no superar la lesión en la pierna derecha que sufrió el domingo en la final del Abierto de Rio.

El ibérico de 19 años al arribar a Acapulco fue sometido a un estudio radiológico y minutos después, anunció que por segunda ocasión no podrá jugar en México: “Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me realice esta mañana. Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible”, anunció el sembrado numero uno.

En tanto que, el británico Cameron Norrie, también se dio de baja del Torneo por fatiga muscular.

(Por Manuel Trujillo Soriano)