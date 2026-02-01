El tenista español Carlos Alcaraz ganó por primera vez el torneo abierto de Australia para de esa manera convertirse en el tenista más joven en haber conquistado todos los de Grand Slam, pues tiene 22 años. Era el único que le faltaba y lo hizo de manera brillante al remontar, para vencer a otro grande del tenis mundial como lo es el serbio Novak Djokovic a quien se impuso 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en un juego que duró poco más de tres horas. Djokovic deseaba el título 25 de Grand Slam y se llevó su primera derrota en una final en Australia, ya que nunca había perdido en sus diez finales anteriores en Melbourne Park. Alcaraz suma ahora siete títulos importantes pues antes había ganado dos en Wimbledon, dos en Francia y y otros dos en Estados Unidos. (Por Martín Navarro Vásquez)