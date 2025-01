El cantante Carlos Cuevas denunció en sus redes sociales que fue víctima de asalto en una farmacia en Cuernavaca, Morelos.

Cuevas lamentó la situación de inseguridad que se vive en varios lugares de México y contó la mala experiencia que tuvo a las 11:00 de la mañana, donde además de que le quitaron sus pertenencias, recibió un golpe en la cabeza.

“A plena luz del día, en una avenida muy transitada, y en una farmacia a la que todo el mundo va, pues nada me quitaron mis pertenencias, nos quitaron las pertenencias la lana todo, se llevaron todo, se llevaron las llaves de mi camioneta, y me dieron un cachazo sin oponerme”.

Carlos Cuevas mencionó que no quiso hacer la denuncia ante las autoridades correspondientes por miedo a que estén coludidas con los delincuentes y después del susto, celebró el estar vivo. (Por Pilar Gutiérrez)