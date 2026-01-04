Chivas se quedó con el tercer lugar del Cuadrangular Copa del Centenario que se disputó en el estadio Jalisco, al derrotar por 3-1 a los Leones de la UdeG con goles de Ricardo Marín, Sergio Aguayo y Yael Padilla.
La mala noticia es que se confirmó la gravedad de la lesión que sufrió el jugador de los Leones, Carlos Fierro; quien presenta: ruptura de ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y meniscos de la rodilla izquierda, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se perderá todo el torneo de Clausura 2026 de la Liga de Expansión. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Carlos Fierro se perderá todo el Torneo con la UdeG por grave lesión de rodilla
