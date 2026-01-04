Chivas se quedó con el tercer lugar del Cuadrangular Copa del Centenario que se disputó en el estadio Jalisco, al derrotar por 3-1 a los Leones de la UdeG con goles de Ricardo Marín, Sergio Aguayo y Yael Padilla.

La mala noticia es que se confirmó la gravedad de la lesión que sufrió el jugador de los Leones, Carlos Fierro; quien presenta: ruptura de ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y meniscos de la rodilla izquierda, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se perderá todo el torneo de Clausura 2026 de la Liga de Expansión. (Por Manuel Trujillo Soriano)