El cantante Carlos Rivera demostró que después de la pandemia continúa con gran éxito y la noche de este miércoles fue el artista encargado del show en el Palenque de las Fiestas de Octubre.

Previo a su concierto Carlos confesó sentirse muy emocionado de regresar a Guadalajara.

“No venía cantar a Guadalajara desde la pandemia, o sea, vine con José el Soñador, pero no es lo mismo. Entonces hoy me encanta estar aquí otra vez en el Palenque y que todo se está reactivando y especialmente en el Palenque a mí me gusta mucho porque hay una cercanía con la gente muy particular que no se da en otro lugar, y por eso me gusta estar aquí”.

La velada inició con un repertorio que puso a bailar al público con temas como “Amo mi locura” y “Bendita tu vida”, además de las baladas como, “El hubiera no existe” y “Gracias a ti” que lograron conectar con los asistentes.

Esta noche Carlos Rivera se presentará de nueva cuenta en el recinto gallero. (Por Katia Plascencia Muciño)