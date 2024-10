El piloto español Carlos Sainz de Ferrari ganó el Gran Premio de la Ciudad de México, fecha 20 de la Temporada de la Formula UNO, seguido por Lando Norris de McLaren y su coequipero Charles Leclerc cruzó la meta en tercer lugar. Tuvieron que pasar 34 años para que Ferrari volviera a ganar en México y Carlos Sainz dijo que se sintió como en casa.

“Gracias, México!. Si, he notado todo el fin de semana que podría ser mi fin de semana, también tengo a toda mi familia aquí viéndome este fin de semana y quería hacerlo delante de todos ellos y luego pues también sintiendo todo el apoyo de esta afición que es increíble si hubiese tenido que escoger un sitio para ganar una carrera más con Ferrari hubiese sido México, siempre me he sentido muy en casa aquí y conseguirlo es increíbles, así que gracias a todos”.

El holandés Max Verstappen de Red Bull fue sexto y el mexicano Sergio “Checo” Pérez quien terminó en el último lugar, dijo que en casa se siente triunfador sin subir al podio.

“Es increíble, la verdad que todo el apoyo que recibo de todo mi público de toda mi gente hoy me empujaron a dar una super carrera teníamos alrededor de dos segundos de daños con el incidente, terminamos la carrera lo dimos todo y al final no pudimos llegar en los puntos pero no importa, porque afortunadamente ya estaba en el podio aquí, mi único sueño es ganar y espero el próximo año poderlo lograr”.

A cuatro carreras de que termine la temporada Verstappen se mantiene de líder en la clasificación Mundial de pilotos con 362 puntos, por 315 de Norris y 291 de Leclerc. Checo está en el octavo lugar con 150 unidades.

(Por Manuel Trujillo Soriano)